مطعم فرنسي يمنع دخول أي زبون إلا “عاريا” on November 6, 2017

على غرار مطعم بونيادي في العاصمة الإنجليزية لندن، افتتح أول مطعم للعراة في فرنسا، حيث يطلب من الزبائن خلع جميع ملابسهم على الباب، وتركها في المخزن.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يقع مطعم “أوناتيرل”، في شارع “دي غرافيل”، ب‍العاصمة الفرنسية باريس، وقد جرى افتتاحه الخميس الماضي.

ولا يستطيع المارة في الشارع التقاط أي تفاصيل عما يجري داخل المطعم، لكن السكان مرتاحون نسبيا بشأنه، ويقول أحدهم: “لا يزعجني على الإطلاق”.

وفي الوقت نفسه، يقع فندق إناتو في جزيرة تينيريفي في أسبانيا، ويحتوي على أجزاء من “قائمة مثير للشهوة ” .

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