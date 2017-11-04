القبض على سيدة في مطار دبي ، لن تصدق ماذا عثروا بعد تفتيشها داخل رحمها on November 4, 2017

قامت السلطات الأمنية في دبي بإلقاء القبض على المتهمة حين وصولها إلى مطار دبي الدولي ، عن طريق الترانزيت ، وهي آتية من البرازيل لتكمل رحلتها إلى جورجيا ، ولكن اشتبهت فيها مفتشة بجمارك مطار دبي الدولي ، والذي بدء عليها بعض علامات الخوف والارتباك ، فقامت بتفتيشها تفتيش ذاتي ، حينما لاحظت انتفاخاً غير طبيعي في ملابسها.

ونتيجة التفتيش أن ملابسها تحتوي على جيوب سرية بها مخدرات ” كوكايين” ، فقدمتها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار ، والتي استكملت التفتيش ، كما أقرت المتهمة أنها تخفي 3 كبسولات من الكوكايين داخل رحمها ، وأنها تريد إنزالها.

وتحكي قصتها وتقول أنها تعرفت على شاب نيجيري الجنسية ، وعرض عليها الحضور لحفل مسرحي في البرازيل ، وقد وافقت وارسل لها تذكرة الطيران كما حجز لها في الفندق ، وحين وصولها البرازيل حضر إليها صديقها النيجيري.

وعرض عليها نقل الكوكايين إلى جورجيا مقابل 8000 دولار ، فوافقت ، ثم زودها بتذكرة طيران إلى دبي ، ثم تذكرة أخرى للسفر إلى جورجيا ، وهي ليس لها علم ما اسم الشخص الذي كانت ستسلمه الكوكايين ، لأنه سوف يتواصل معها حين وصولها.

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