ممثلة إباحية تريد أن تصبح رئيسة بلادها لمحاربة “التحرش” on November 3, 2017

قالت الممثلة الإباحية الروسية، إيلينا بركوفا، إنها تعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الروسية، التي ستقام في شهر مارس 2018.

وشاركت الممثلة الروسية، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت فيه نيتها تقديم طلب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأفصحت بركوفا عن جزء من البرنامج الذي ستخوض به المنافسة على كرسي الرئاسة، وأبرز أفكاره؛ فرض قانون “رقابة على الملابس” وقانون جديد عن “التربية الجنسية” في المدارس،

فضلا عن ذلك، يقترح البرنامج فرض “الفحص الطبي للصحة الجنسية” بشكل إلزامي على المواطنين، وفرض ضريبة على الفقر، وإرجاع القانون المتعلق بالعمل، وإعطاء أقساط بدون فوائد للشركات الصغيرة.

وأوردت بركوفا: “من أجل تبني أطفال يتوجب على الأهل الحصول على إذن طبي وقانوني ونفسي، وأعتزم فرض عقوبة الإعدام على التحرش الجنسي”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

ومن المرتقب أن تقام الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في مارس 2018، ولا تقدم الإدارة الرئاسية جوابا عن الأسئلة المطروحة عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتن سيشارك في الحملة الانتخابية لسنة 2018.

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