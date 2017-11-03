فيديوز.. ، مهدي “7 سنوات” يرفض العودة الى المدرسة.. وهذا ما فعلته المعلمة on November 3, 2017

بالفيديو | في بيروت، مهدي (7 سنوات) يرفض العودة الى المدرسة.. شاهدوا ما قال مهدي أن المعلمة فعلته بيده!!!!

اشتكت احدى السيدات من اعتداء تعرض له ابنها مهدي حمو والبالغ من العمر سبع سنوات من قبل من أئتمنته على تعليم ابنها وهم الطاقم التعليمي في احدى المدارس في منطقة برج البراجنة.

وافادت الوالدة ان ابنها دائما ما يتعرض للتعنيف مع غيره من الاطفال في المدرسة ودائما ما كانت تقدم الشكوى تلو الشكوى الى مدير المدرسة ولكن من دون جدوى، ولكنها المرة الاولى التي يعود ابنها الى منزل وآثار العنف وعلامات الاعتداء ظاهرة على جسده.

وكما قال الطفل مهدي في الفيديو التالي، فان المعلمة والتي لا يعلم اسمها الا انها “حاطة عوينات” قد قامت بغرز اظافرها في ذراعه مما سبب له الم مبرح وندوب ظاهرة جعلته يكره العودة الى المدرسة لما شكلته هذه المؤسسة التعليمية من اذى نفسي وجسدي له.

وناشدت الام وزير التربية مروان حمادة التدخل ووضع حد لهذا العنف الذي تمارسه المعلمات في المدارس الخاصة والرسمية.









التعليقات