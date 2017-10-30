ماذا فعل رجل ضبط عشيق زوجته مختبئاً داخل دولاب غرفة نومه on October 30, 2017

قتل عامل عشيق زوجته بعدما ضبطه مختبئا داخل دولاب غرفة نومه بكرداسة التابعة لمحافظة الجيزة المصرية ، حيث سدد له طعنتين ما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى رئيس مباحث مركز الشرطة ، إخطارا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل شقة سكنية، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، عثر على جثة “ع. م” 17 سنة طالب مصاب بجرحين نافذين بالصدر، وملقى بصالة الشقة.

كشفت التحريات أن مالك الشقة يدعى “ع. ض” 20 سنة عامل، تلقى اتصالا من مجهول يفيد بتواجد أحد الأشخاص بصحبة زوجته داخل مسكنه، فسارع على الشقة بصحبة والده، واكتشف أن الباب مغلق من الداخل، وعقب ذلك فتحت زوجته الباب فى حالة ارتباك، واكتشف أن المجنى عليه مختبئا داخل دولاب غرفة النوم، حيث حاول المجنى عليه الاعتداء عليه بعصا خشبية للهرب، إلا أنه أحضر سكين المطبخ وأصابه بطعنتين.

وذكر الزوج أن زوجته فرت هاربة أثناء الحادث، وتمكن رجال المباحث من ضبطها مختبئة أعلى سطح عقار تحت الإنشاء بمحيط منزلها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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