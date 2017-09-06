رجل يخطف أطفاله ليلقن “مربيتهم” درسا لن تنساه أبد الدهر on September 6, 2017

رجل عاد الى منزله فلم يجد أولاده الصغار، فسارع للإتصال بالشرطة طلبا للنجدة منهم، هذا ما يمكن أن نسمعه ولا نشتغرب منه فكثيرة هي المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الحوادث.

إلا أن “بطل” قصتنا هذه خالف المعهود وقام بتصرف ينم عن حرص كبير وإن كان فيه شيء من القسوة على المربية التي كانت ترعى أطفاله.



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حيث أقدم الرجل على خطف أطفاله لتلقين المربية درساً لن تنساه في حياتها والسبب أنّها غفت على الكنبة خلال دوام عملها. في التفاصيل، عثر كريستوفر على سارا نائمة في المنزل حين عاد في أحد الأيام باكراً إلى المنزل، فالتقط صورة لها و”خطف” أطفاله. وفقا لصحيفة “ميترو” البريطانية.وحين استيقظت سارا من النوم أصيبت بالهلع لاختفاء الأطفال فاتصلت بالمدرسة وبدأت تراسل الأب. الجدير ذكره، أنّ الحادثة انتهت بطرد كريستوفر لسارا ملقناً إياها درساً قاسياً جداً.