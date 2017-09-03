العثور على جثة شخص معلقة بغصن شجرة في المغرب on September 3, 2017

المغرب

عثر مواطنون مساء السبت، ثاني أيام عيد الأضحى، على جثة أربعيني معلقة بغصن شجرة في منطقة خلاء خلف المركز التجاري برج فاس، القريب من وسط مدينة فاس.

وهرعت مصالح الأمن بفاس الى عين المكان فور إخبارها بالحادث، حيث قامت بفتح تحقيق حول ملابسات الواقعة؛ وذلك بعد معاينتها للجثة التي تم نقلها صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هوية الهالك، الذي تحوم شبهة حول إقدامه على وضع حد لحياته بالانتحار شنقا، لم يتم تحديدها بعد.

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