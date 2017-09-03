هل تم بناء أهرامات على سطح القمر؟ on September 3, 2017

قال أحد المهتمين بالبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، إنه تمكن من تحديد هيكل على شكل هرم على سطح القمر، خلال بحثه عبر صور وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. ونشر مارك صوالحة مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان “هرم على سطح القمر” أوضح فيه كيف لاحظ وجود هذا الهيكل الهرمي، من خلال صورة التقطتها ناسا بالقرب من حفرة إكسيدوس على سطح القمر، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال مارك عن هذا الاكتشاف “عندما كنت أنظر إلى الخريطة الضخمة، لاحظت وجود هذا الهرم على سطح القمر، كما تمكن زملائي من العثور على أجسام غريبة أخرى في الصورة”.



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وكان مارك قد اكتشف العديد من الأشياء الأخرى، خلال بحثه عن أدلة، على الحياة خارج كوكب الأرض، ومن بينها رسومات غريبة وهياكل على شكل مكعبات، وغيرها من الأشكال الأخرى على سطح القمر، وحتى على كوكب الزهرة.وتقول نظريات المؤامرة، إن القمر محتل من قبل المخلوقات الفضائية، وهذا ما منع ناسا من إطلاق رحلات إليه، منذ أن انتهت مهام مركبة أبولو الفضائية في السبعينات من القرن الماضي. ويفترض المروجون لهذه الفرضيات، أن يكون مثل هذا الهرم والهياكل المشابهة، تم بناؤها من قبل حضارات قديمة على القمر، مماثلة لتلك التي كانت موجودة على سطح الأرض في الماضي.