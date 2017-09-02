فيديو.. طفل يحتضن تيساً ويقبله ويناشد أسرته باكياً: “اتركوه لا تذبحوه”
on September 2, 2017
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وثق مقطع فيديو بكاء طفل بحرقة لرفضه ذبح تيس في عيد الأضحى، رغم محاولات أسرته إقناعه بذلك، في مشهد يجسد البراءة والرحمة.
ويظهر المقطع الطفل الذي يبدو من لهجته أنه من الجنسية المغربية، وهو يحتضن التيس ويقبله، مناشداً أسرته بقوله: “اتركوه لا تذبحوه”، فيما حاز المقطع على تداول واسع بين المغردين في موقع “تويتر”.
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