الحج يجمع بالصدفة فلسطينية بشقيقها بعد فراق 15 عاماً on September 2, 2017

أعاد الحج لمّ شمل شقيقة فلسطينية بشقيقها المهاجر إلى أستراليا بعدما ما فرّقهما الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 عاماً، حيث التقيا بالصدفة في أول يوم من عيد الأضحى أمس الجمعة خلال تواجدهما بأحد مخيمات الحجاج بمشعر منى.

وكانت الحاجة فلسطينية بشرى من ذوي شهداء فلسطين في ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، ولم يكن هناك أي تنسيق بينهما على آداء مناسك الحج وفقاً لما أكده شقيقها سمير، حسبما نقلت صحيفة سبق السعودية في خبر لها اليوم السبت.

وعن تفاصيل لقائه بشقيقته بالصدفة، شرح سمير بأنه لم يكن يعلم بوجودها معه في مشعر منى إلا قبل ساعتين من لقائها، حيث بدأ في البحث عنها بمساعدة العاملين في مخيمات برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وذلك بعدما كاد أن يصل إلى مرحلة اليأس من أن يرى أخته.

وقالت الحاجة بشرى إنها لم تتوقع أن تلتقي به في أول أيام عيد الأضحى المبارك وفي أطهر البقاع، حيث أراد الله لهما أن يجتمع شملهما. ولم تذكر الصحيفة السعودية المزيد من التفاصيل حول أسباب انقطاع الاتصال بين هذين الشقيقين طيلة هذه المدة الطويلة وعجزهما عن التواصل مع بعضهما ولو من خلال الهاتف أو الأقارب.

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