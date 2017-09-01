طلب زواج مباشرة امام البابا فرنسيس on September 1, 2017

ركع نائب فنزويلي أمام صديقته ليطلب يدها للزواج مباشرة أمام البابا فرنسيس الذي كان يستقبل وفداً برلمانياً كاثوليكياً بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

وقد استقبل البابا فرنسيس داريو راميريس برفقة نواب كاثوليك آخرين.

ولدى إلقائه التحية على البابا الأرجنتيني بحضور صديقته ركع وسط ذهول الجميع قبل أن يطلب من هذه الأخيرة أن تتزوجه.

وأظهر شريط فيديو بثه موقع صحيفة “إل فاتو كوتيديانو” أن طلب الزواج هذا أثار موجة تصفيق في صفوف الحضور أمام البابا الذي فوجئ في البداية ومن ثم ابتسم الى الشابين وحيّاهما.

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