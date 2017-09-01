تاجر مخدرات ينتظر انتهاء صلاة العيد ليبيعها للمصلين أمام المسجد on September 1, 2017

في ظاهرة غريبة وغير مسبوقة ألقت شرطة مباحث مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج في مصر، الجمعة الأول من سبتمبر/أيلول، القبض على تاجر مواد مخدرة أمام مسجد أبوعبد الله دائرة المركز، وبحوزته 31 قطعة من مخدر الحشيش و9 أقراص من مخدر التامول، أثناء بيعها للشباب المنصرفين من صلاة العيد.

فقد تمكن الرائد إبراهيم صقر، معاون مباحث مركز شرطة أخميم، اليوم الجمعة، من ضبط تاجر مواد مخدرة أمام مسجد أبوعبد الله دائرة المركز، وبحوزته 31 قطعة من مخدر الحشيش و9 أقراص من مخدر التامول، أثناء بيعها للشباب المنصرفين من صلاة العيد.

تلقى اللواء حسن محمود، نائب المدير حكمدار المديرية، بلاغًا من النقيب مصطفى فرغل، رئيس مباحث مركز أخميم بالإنابة بورود معلومات، أكدت صحتها التحريات، بتواجد أحد تجار المخدرات أمام مسجد بدائرة المركز على الشباب عقب انتهاء صلاة العيد.

وعلى الفور تم عرض المعلومات على اللواء خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، فقرر سرعة تقنين الإجراءات وضبط المتهم متلبسا بالحرز والحيازة.

وتم تكليف الرائد إبراهيم صقر، معاون مباحث المركز والملازم أول عبدالله مخلوف واللذين تمكنا من ضبط “أحمد . م . س” ويقيم بندر أخميم والسابق ضبطه فى القضية رقم ٢٢٧٥ إدارى أخميم بتهمة الإتجار فى المخدرات وذلك أثناء تواجده عقب الانتهاء من صلاة العيد أمام مسجد ابو عبدالله دائرة مركز أخميم وقيامه ببيع المواد المخدرة علي الشباب المنصرفين من صلاة العيد وبحوزته مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر، و٩ أقراص لعقار التامول المخدر وسلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ومبلغ مالى ٢٩٣٥ جنيها حصيلة الاتجار في المواد المخدرة وهاتف محمول ومقص حديدي.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بالعملاء والمبالغ المالية حصيلة البيع جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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