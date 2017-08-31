تفاصيل مصرع طالب سعودي غرقاً بالنهر في اميركا on August 31, 2017

تفاصيل مصرع طالب سعودي غرق، قبل أسبوع، في مياه نهر غرب فرجينيا بأمريكا؛ حيث وُجدت جثته تحت صخرة أسف النهر بمستوى 18 قدماً.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة “صن تايمز” الأمريكية، إن عبدالرحمن العمران (28 عاماً)، كان يمارس رياضة السباحة مع ثلاثة من زملائه بمياه نهر غرب فرجينيا، الخميس الماضي، وظل يكافح للبقاء على قيد الحياة، ثم اختفى بعد ذلك في مياه النهر.

وأضافت: “وجد الغواصون جثة “العمران” تحت صخرة أسفل النهر بمستوى 18 قدماً تحت سطح المياه”، فيما أشارت السلطات الأمنية التي باشرت الحادثة إلى أن نهر غرب فرجينيا يحتوي على مخاوف قوية ومياه عميقة وقاع صخري.

بدورهم، نعى مبتعثو أمريكا زميلهم “العمران”، واستذكروا طيب معاملته معهم، وحسن أخلاقه، وأفادوا أن إدارة الجامعة التي يدرس بها المتوفى تلقوا خبر وفاته بألم وفجيعة.

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