استخدام كيس بلاستيكي في هذا البلد الإفريقي قد يسجنك لـ4 سنوات ويغرِّمك 40 ألف دولار! on August 30, 2017

هل كنت تتخيل أن استخدام الأكياس البلاستيكية قد يكلفك آلاف الدولارات؟!

بالطبع لا، لكن في كينيا قد يحدث ذلك، بل قد يصل الأمر إلى سجنك، إذ يسمح القانون الكيني للشرطة بملاحقة كل من يحمل كيساً بلاستيكياً.

إذ فرضت كينيا أشدَّ القوانين صرامة في العالم، حيث ستعاقب على إنتاج الأكياس البلاستيكية أو بيعها أو حتى استخدامها، بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، أو دفع غرامة تقدر بـ40 ألف دولار.

ويأتي هذا القانون الذي يُعد المحاولة الثالثة للسلطات الكينية لفرض عقوبات قاسية على مدار العقد الماضي، في محاولة للحد من التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية.

لتمهد المحكمة العليا في كينيا، بالقانون -الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من يوم الإثنين 28 أغسطس/آب 2017- الطريق لفرض أقوى حظر شامل على استخدام الأكياس البلاستيكية في العالم.

وتستهدف تلك القوانين بشكل أساسي مصنِّعي الأكياس البلاستيكية وموزعيها، إلا أنه سُمح لجهاز الشرطة اعتراض طريق كل من يحمل مثل هذه الأكياس ببساطة.

فيما صرَّح جودي واخونغو، وزير البيئة الكيني لوكالة “رويتر”، أن “الوانانشي (المواطن العادي) لن يتأذى من هذا القرار”، وقد استخدم الوزير المصطلح السواحلي لكلمة “المواطن العادي”.

ورغم ذلك لا يحظى القانون بتأييد الجميع، إذ يقول المتحدث باسم اتحاد المصنعين في كينيا صامويل ماتوندا، إن الحظر سيؤدي إلى خسارة 60 ألف وظيفة، وسيُجبر 176 مصنعاً على الإغلاق، وإن كينيا مصدر كبير للأكياس البلاستيكية بالمنطقة، إلا أن الالتماس المُقدم من مصنعي الأكياس البلاستيكية على القانون قوبل بالرفض التام.

كينيا تنضم لـ40 دولة أخرى.. لكنها الأكثر صرامة

وبذلك تنضم كينيا إلى أكثر من 40 دولة حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية كلياً أو جزئياً أو فرضت ضرائب على استخدامها مرة واحدة، ومن بينها الصين، وفرنسا، ورواندا، وإيطاليا، بحسب وكالة “رويترز”.

كما تعتبر كينيا بذلك واحدة من عدد من الدول الإفريقية التي لا تسمح باستخدامها، بما في ذلك الكاميرون، وغينيا بيساو، ومالي، وتنزانيا، وأوغندا، وإثيوبيا، وموريتانيا، ومالاوي، بحسب موقع Science Alert العلمي.

ورغم ذلك فإن العقوبات المُوقعة وفق تلك القوانين في البلدان الـ40 أقل حدةً بكثير مما فرضته كينيا مؤخراً.

مدى خطر الأكياس البلاستيكية؟

هذا، ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن عدد الأكياس البلاستيكية التي تُستخدم كل عام في كينيا بلغ 100 مليون كيس، وأصبحت شوارع المناطق الحضرية في جميع أنحاء البلاد مليئةً بأكوام القمامة.

كما تستغرق الأكياس البلاستيكية مئات، ما لم يكن آلاف السنين كي تتحلل، كما يمكن أن تتسبب في نفوق مجموعات واسعة من الحياة البحرية، إذا ما أُلقيت بالقرب من الأنهار والشواطئ.

ويمكن أن تتسبب أيضاً في مقتل حيوانات الشوارع إذا ما تناولتها، أو انسداد المجاري ومصارف الأمطار، وتُسهم في فيضان المجاري المائية، وانتشار الأمراض.

التعليقات