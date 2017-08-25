«بقشيش» 1200 دولار و الفاتورة 20 فقط! on August 25, 2017

حصلت نادلة أميركية تعمل في مطعم بولاية نيوجيرسي على «بقشيش خيالي» 1200 دولار، بعد أن دخل زوجان لتناول وجبة في أحد المطعم.

قد تكون القصة إلى هنا طبيعية، لكن الأمر الغريب أن الفاتورة التي كانت السبب في البقشيش لم تتعد الـ 20 دولارا، وفق صحيفة «نيويورك بوست» الخميس الماضي.

وقالت برينا سيغيل (21 عاما) انها أصيبت بصدمة بعدما اكتشفت المبلغ الضخم. وأضافت «لقد كدت أسقطت على الأرض».

وقالت ان هذا الأمر يؤكد «أنه مازال هناك أناس لطفاء في هذا العالم». وأشارت إلى أن زوجين وصلا إلى المطعم وتناولا وجبتهما ومنحاها ظرفا طلبا منها ألا تفتحه إلا بعد مغادرتهما.

وقالت انها تجهل سبب اختيارها لمنحها هذا المبلغ الضخم، الذي لم تتوقع الحصول عليه في حياتها.

ووفقا للصحيفة، قالت سيغيل انها ستستخدم المبلغ في دفع قسطها الجامعي وشراء سيارة.

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