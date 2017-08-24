فيديو.. الصدفة تكشف حيلة متسول يخدع المارة في الصين on August 24, 2017

يخرج المتسولون من وقت لأخر بحيلة خادعة لكسب تعاطف المارة ليقدموا لهم الأموال، ويكسبون من ورائها الكثير من الأموال دون أي تعب، فقط يختارون حيلة ذكية تدفع المارة للتوقف لمساعدتهم.

ونشر مؤخرًا موقع “لايف ليك” مقطع فيديو يوضح انكشاف حيلة أحد المتسولين بشوارع الصين بمحض الصدفة، فبعد أن كان يزحف على بطنه متظاهرًا بكونه مبتور القدمين، وقفت إحدى الفتيات دون قصد على ملابسه التي كانت تغطي نصفه السفلي، لتنكشف حيلته وأنه سليم القدمين، ولم يجد أمامه سوى الفرار من المكان، أمام صدمة وذهول المارة.

يخرج المتسولون من وقت لأخر بحيلة خادعة لكسب تعاطف المارة ليقدموا لهم الأموال، ويكسبون من ورائها الكثير من الأموال دون أي تعب، فقط يختارون حيلة ذكية تدفع المارة للتوقف لمساعدتهم.

ونشر مؤخرًا موقع “لايف ليك” مقطع فيديو يوضح انكشاف حيلة أحد المتسولين بشوارع الصين بمحض الصدفة، فبعد أن كان يزحف على بطنه متظاهرًا بكونه مبتور القدمين، وقفت إحدى الفتيات دون قصد على ملابسه التي كانت تغطي نصفه السفلي، لتنكشف حيلته وأنه سليم القدمين، ولم يجد أمامه سوى الفرار من المكان، أمام صدمة وذهول المارة.

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