وظيفة شاغرة لمربية أطفال براتب 130 ألف دولار.. بشرط السفر الدائم مع الأسرة

أعلنت عائلة بريطانية عن وظيفة شاغرة لمربية أطفال، براتب مغرٍ يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني (130 ألف دولار)، ولكن بشرط واحد، وهو السفر مع الأسرة بشكل دائم.
وتبحث عائلة مكونة من 6 أفراد، منهم 4 أطفال بعمر عامين و5 و7 أعوام و15 عاماً، عن مربية أطفال ستحصل على راتب مغر، وستتناول وجبات طعام فاخرة، في مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان العالمية، وستمنح فرصة قيادة السيارات الفاخرة التي تملكها الأسرة، بحسب موقع إندي 100.
وإلى جانب القبول بهذا الشرط، يجب أن تكون المربية حاصلة على شهادة في علم نفس الطفل، وليس لديها أطفال، والحد الأدنى للخبرة المطلوبة 15 سنة على الأقل. ويجب أن تملك المرشحة المناسبة للوظيفة الحد الأدنى من مهارات الدفاع عن النفس، وفي حال عدم توفرها، ستقوم الأسرة بتقديم دورة للمربية عل حسابها.
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