رولا يموت تتخطى كل الحدود on August 22, 2017

شنَّ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوما لاذعا على الفنانة اللبنانية رولا يموت بسبب الفيديو كليب الذي طرحته مؤخرا بعنوان ” ملكة إغراء ” واصفين الفيديو بـ” الفاضح “، حيث ظهرت فيه شبه عارية وبأوضاع جريئة.

ودعا الكثيرون لمحاسبة رولا لما تقدمه من إسفاف وعري على حد تعبيرهم، وقد وصفوها بالسمينة وقالوا أنها لا تمتلك أي إغراء وأنها ذات ” كرش “، وأن ليس لها هدف الا أن تنافس شقيقتها هيفاء وهبي.

وجاءت التعليقات كالتالي: “دي ملكة البقر فين شركة المراعي عنك”..، “نسيتي كرشها كإنها حامل”.

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