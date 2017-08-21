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فيديو .. تعرف على قصة الطفلة التى لم تبكِ منذ ولادتها.. ولا تشعر بالجوع أو النعاس أو التعب

on August 21, 2017


كلنا يقرصنا الجوع، ويرهقنا التعب، ويغلبنا النعاس، لكن هذه الطفلة البريطانية لا تشعر بالجوع أو النعاس أو التعب.

لكن هذا الأمر يرجع إلى إصابتها بمرض نادر هي الوحيدة في العالم أجمع التي تحمل أعراضه، وعرف ذلك منذ اللحظة الأولى لولادتها لعدم بكائها.

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