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طليق هيفا وهبي يستعد للزواج من شقيقة كريستيانو رونالدو

on August 21, 2017

شقيقة كريستيانو رونالدو نشرت “بوابة الفجر” المصرية أن صحيفة “كوريرو دامانها” البرتغالية قد كشفت عن قصة حب ملتهبة يعيشها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة هيفا وهبي وقد يصل بها إلى الزواج.
وفي التفاصيل، أكّدت صحفية في البرتغال أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يعيش قصة حب جديدة مع كاتيا أفيرو شقيقة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وأكّدت التقارير البرتغالية أن أبو هشيمة ينوي الزواج وسيرتبط قريبًا بشقيقة رونالدو.

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