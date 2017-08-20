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فيديو.. شاهد شاب يغافل بائعاً في محل مجوهرات ويهرب بـ”طقمين ذهب”

on August 20, 2017

أظهر مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، قيام شاب بسرقة حلي من الذهب من أحد محلات المجوهرات، بعد مغافلة البائع.

وكشف الفيديو، الشاب وهو يطلب من البائع أن يرى بعض قطع المشغولات الذهبية، ليحضر له العديد من الأطقم الذهبية.

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