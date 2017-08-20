البحث عن “سعودية” تركت رضيعتها في السيارة وذهبت للسينما في تكساس on August 20, 2017

أصدرت شرطة ولاية تكساس الأمريكية مذكرة اعتقال ضد امرأة سعودية؛ وذلك بتهمة تعريض حياة طفلتها للخطر.

ووفقًا لصحيفة “كالرز تايمز” الأمريكية، فإنه كان من المفترض أن تحضر المتهمة جلسة الاستماع في المحكمة، إلا أن السجلات تُظهر غيابها.

وقالت النيابة العامة في مقاطعة نويسيس بولاية تكساس إن زوجَين سعوديَّين تركا طفلتهما الرضيعة (8 أشهر) داخل السيارة وحيدة، وذهبا لمشاهدة فيلم سينمائي!!

وتلقى رجل أمن بلاغًا من أحد الأشخاص المارين بجانب السيارة المتوقفة بالقرب من صالة سينما عن وجود طفلة رضيعة داخل سيارة دون وجود والدَيْها معها.

وقام رجل الأمن بفتح السيارة، وإخراج الرضيعة، وطلب الفحص الطبي عليها، والبحث عن أسرتها. وفي تلك الأثناء صادف خروج الزوجين من صالة السينما، اللذين أكدا أن ترك الأطفال في السيارة مقبولٌ وطبيعي بالنسبة لثقافتهما؛ لذلك ظنا أن الأمر كذلك في أمريكا!! فقام رجل الأمن بأخذ معلوماتهما، والسماح لهما بمغادرة الموقع، عقب التأكد من سلامة الطفلة.

وذكرت التقارير أن الشرطة عادت إلى كاميرات المراقبة الموجودة في مواقف صالة السينما، واتضح أن الزوجين تركا طفلتهما لمدة 45 دقيقة؛ فتم الإبلاغ عنهما للقبض عليهما، وإخضاعهما للفحص الطبي، والتحقيق معهما حول ترك الطفلة وحيدة دون مراقبة.

وتدخلت خدمات حماية الطفل التي أشارت إلى أن السماح لوالدَي الطفلة بمغادرة الموقع دون اعتقالهما أمر خاطئ، ويخالف القانون، وطالبت بضرورة الإسراع في القبض عليهما، وإخضاعهما للتحقيقات.

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