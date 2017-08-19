فيديو.. 8 عائلات تمتلك أغرب عادات الأكل في العالم on August 19, 2017

تختلف كل عائلة عن الأخرى في عادات الأكل الخاصة بها، ولكنها دائمًا ما تكون اختلافات بسيطة ومن السهل علينا تقبلها، ولكن عرضت قناة “متع عقلك” عبر “يوتيوب”، مقطع فيديو يرصد أغرب عادات أكل في العالم.

1- حياة الماشية

المرعى هو قطعة أرض تنبت فيها الأعشاب والنباتات التي يمكن للحيوانات أن تقتات عليها، ولكن في هذه الحالة الغريبة يقوم أفراد كنيسة في مدينة غار انكوا، بجنوب أفريقيا بفعل نفس الشئ، حيث يذهبون إلى المرعى ويبدأون في أكل الأعشاب والنباتات الموجودة على أرضه مثل الحيوانات البرية، فبدلا من أن يأكلوا الخبز والحساء فهم يذهبون لهذه الأراضى ويلتهمون كل ما يمكنهم من العشب.

2- اللحم البقرى فقط

يتكون الغذائى الخاص بعائلة أندرسون المكونة من 4 أفراد، على مدى الـ17 سنة الماضية من اللحم البقرى فقط، فقد جربوا الأسماك والدجاج ولكن انتهى بهم الأمر إلى نظام غذائي مكون من اللحوم الحمراء والماء فقط، فهم لا يأكلون أي شيء آخر ولا حتى حبوب الفيتامينات.

بالإضافة إلى غرابة هذا النظام الغذائى، فهو أيضًا مكلف للغاية، حيث يقدر مصروفهم الشهري على الأكل فقط بنحو 1000 دولار.

3- مطبخ الحيوانات الميتة

عندما تجد عائلة هانت بإنجلترا حيوانا ميتا على جانب الطريق، فإنهم يأخذونه إلى البيت بغرض أكله، العائلة الغريبة تلتقط الحيوانات من على جوانب الطرق حتى لو كان يوجد بداخلها بعض الديدان، والأمر لا يقتصر فقط على الغزلان فهم أيضًا يأكلون حيوان الغرير حتى إنه في آخر مرة جلب فيها أوستن هانت واحدًا للعشاء، شاركت العائلة كلها في تحضيره لإعداد وليمة.

4- مطبخ مصاصي الدماء



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المشروب الخاص لبنينجهوف وآرو درافن هو الدم وبالتحديد دم بعضهم البعض، فعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع يشربون دم بعضهم بجانب وجبة العشاء، ويفسرون فعلهم الغريب هذا بقولهم إن هذا ما يجب على مصاصى الدماء فعله.5- لبن الأميشربون عائلة كلاس لبن الأم بشكل طبيعى حتى إنهم معتادون على إضافته إلى المشروبات مثل القهوة أو الشاي.6- عائلة الدبفي حالة عائلة بانتينلينكو تكمن الغرابة في من يشاركهم طعامهم، حيث إن فردا من أفراد عائلتهم هو دب يدعى ستيبانز ويزن نحو 300 رطل ويبلغ طوله 7 أقدام، وعند تناول الطعام يشاركهم طاولة الغداء، وتقول العائلة إنه يستمتع بشرب الشاي ويحب أكل العصيدة في الصباح، بالإضافة إلى ذلك فهم يقولون إن آداب المائدة الخاصة به حميدة للغاية.7- القمامةتعيش هذه العائلة على الفواكه والخضراوات مثل النباتيين، ولكن يكمن الاختلاف في أنهم لا يشترون هذه الأشياء ولكن يبحثون عنها في القمامة، حيث يتم رمي كميات هائلة من المنتجات صالحة الاستعمال كل سنة.تخزن عائلة سوتو من مدينة سانت أوغسطين بفلوريدا كميات كثيرة من كل أنواع الطعام في الثلاجة والفريزر الخاص بهم، ويأتي هذا الطعام من صناديق القمامة لمحال البقالة، حيث يتم رمي الكثير من الطعام الجيد لدرجة أن عائلة سوتو تضطر في النهاية إلى رمى بعضه مرة ثانية.8- رحلة الطريقذهبت العائلة الأسترالية المكونة من باتريك جونز وميج أولمان وأطفالهم في رحلة على الطريق استغرقت نحو 14 شهر وقطعوا خلالها نحو 6000 كيلومتر، وبدلا من أن يتوقفوا في المطاعم المختلفة ليأكلوا ويتذوقوا أطعمة جديدة، قررت هذه العائلة العيش من على الأرض حيث لم يتوقفوا عند محال البقالة أو المطاعم لشراء الطعام، وعاشوا على الأعشاب التي وجدوها في الأراضي أو الأسماك التي استطاعوا صيدها، حتى إن كلب الأسرة زيرو اضطر إلى فعل هذا أيضًا ولجأ في كثير من الأحيان إلى التهام الحيوانات الميتة على جانب الطريق.