يرقة الذباب تساعد المحققين فى تحديد لحظة وفاة الإنسان on August 18, 2017

كشف عالم الحشرات الفرنسي داميان شارابيدزيه الذي يعمل في معامل الحشرات الطبية في مدينة ليل الفرنسية، أن المحققين الفرنسيين يستعينون بحشرة يرقة الذباب لتحديد لحظة وفاة الشخص في بعض الجرائم القتالية.

وأشار الخبير الفرنسي إلى أن الحشرات والتي تم الاستعانة بها حشرة يرقة الذباب لها رائحة فظة وتلصق بالجثة مما يساعد على تحديد لحظة وفاة الشخص وهي تفرز غاز الأمونيا ذي الرائحة اللاذعة والمؤلف من الأزوت والهيدروجين مما يساعد المحقق في بحثه على تحديد لحظة الجريمة.

ولفت الخبير إلى أن حشرة يرقة الذباب تظل تأكل في الجثة حتى يصل حجمها إلى سنتيمتر ثم تطهر غذاءها عن طريق بصقه مما يؤدى إلى نشر البكتيريا وارتفاع درجة حرارة المكان إلى 45 درجة مما يساعد على تحديد كل ملابسات الجريمة.

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