فيديو.. بطولة أم تقفز على مسار قطار لإنقاذ طفلها من الدهس on August 18, 2017

ألقت أم بنفسها على شريط السكك الحديدية لإنقاذ طفلها بعد سقوط عربته من أعلى الرصيف.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، ارتبكت الأم بعد انغلاق باب المصعد على طفلها الكبير وما إن التفتت لرؤيته حتى انزلقت عربة طفلها الصغير وسقطت، فقفزت خلفها لانتشالها ثم أسرع عدد من المسافرين لمساعدتها، وذلك بغرب مدينة سيدنى الأسترالية.

أفرجت حكومة نيو ساوث ويلز عن اللقطات للفت الانتباه إلى العدد الكبير من الحوادث التي يمكن تجنبها، حيث وقعت 5000 حالة “تتعلق بالسلامة” في جميع أنحاء الولاية خلال عام 2016.



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