فيديو.. تضارب ودماء داخل مول في السعودية.. وشاب يسدد طعنات للحارس on August 16, 2017



وقعت مضاربة دامية في أحد “المولات” بمنطقة جازان، بين ثلاثة شبان وحراس أمن “المول”، أسفرت عن إصابة أحد الحراس بعدة طعنات نقل على إثرها للمستشفى.

وأفاد شاهد عيان أن الحادثة وقعت بعد منع الحراس مجموعة من الشباب من الدخول لأن أحدهما يحمل سلاحا أبيض “خنجر”، كون حمل الأسلحة البيضاء ممنوع داخل المركز التجاري.

وأوضح أنه فور المنع اندلعت المشاجرة وطعن أحد الشباب الحارس، فيما تم القبض علي الشباب وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وقعت مضاربة دامية في أحد “المولات” بمنطقة جازان، بين ثلاثة شبان وحراس أمن “المول”، أسفرت عن إصابة أحد الحراس بعدة طعنات نقل على إثرها للمستشفى.

وأفاد شاهد عيان أن الحادثة وقعت بعد منع الحراس مجموعة من الشباب من الدخول لأن أحدهما يحمل سلاحا أبيض “خنجر”، كون حمل الأسلحة البيضاء ممنوع داخل المركز التجاري.

وأوضح أنه فور المنع اندلعت المشاجرة وطعن أحد الشباب الحارس، فيما تم القبض علي الشباب وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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