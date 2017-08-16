طبيبة تذبح زوجها وتتخلص من الجثة بطريقة غير متوقعة on August 16, 2017

ارتكبت طبيبة هندية جريمة بشعة ، حيث أقدمت على ذبح زوجها ” يمني الجنسية ” ، وقامت بإلقاء جثته بعد تقطيعها في خزان المياه لإخفاءها .

وتعود الواقعة عندما تفاجأ العاملون بمركز طبي بمديرية السوادية في محافظة البيضاء شرقي اليمن ، برائحة نتنه من خزان المياة، وبعد إحضار أحد العمال ونزوله إلى خزان المياه لتنظيفه، تفاجأ الجميع بوجود جثة مقطعة موضوعة داخل حقيبة، حيث تبين أنها لصاحب المركز الطبي.



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وقال مصدر أمني، أنه تم التوصل أن الجاني هي زوجته ” طبيبة هندية ” وشريكته في المركز الطبي ، مؤكدا أنها اختفت بعد أن ذبحت زوجها في ظروف غامضة وأخفت جثته في خزان للمياه بعد تقطيعها .وأرجع موظفون في المركز الطبي سبب الجريمة إلى وجود خلافات مالية بين الطبية الهندية وزوجها، وأنه سبق أن تدخل أحد أعيان المنطقة لحل الخلاف بينهما، قبل شهر من وقوع الجريمة المروعة.