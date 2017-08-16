زوج يجمد جسد زوجته أملاً في عودتها للحياة on August 16, 2017

تطوع صيني يٌدعى جوي جنمين بجسد زوجته ” زان وينليان ” ، التي توفيت بسبب سرطان الرئة عن عمر يناهز 49 عاما في مايو الماضي، لمشروع طموح يعمل عليه فريق من العلماء الصينيي ، وبهذا تٌصبح زان أول سيدة يتم تجميد جسدها في الصين على أمل العودة للحياة مرة أخرى بسبب التكنولوجيا المتقدمة في المستقبل.

وقام العلماء بوضع جسد زان في خزان عملاق مليء بـ2000 لتر من النيتروجين السائل في معهد يينفنج في مدينة جينان بشرق الصين.



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وشارك هارون دريك، كبير مستشاري الاستجابة الطبية في شركة ألكور في العملية التي استغرقت 55 ساعة، والتي شهدت تجميد الخلايا في جسد زان ببطء داخل الخزان.وقال ” جوي ” : إن زوجته كانت ضد حرق جثتها، وكانت تعتزم التبرع بجسدها للعلم بعد وفاتها، مضيفا أنه يأمل عودتها للحياة يوما ما.