فيديو .. مراسلة تتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشر على الهواء
on August 14, 2017
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تعرضت مراسلة أميركيّة لموقف محرج قبل ثوان من البث المباشر بعدما فوجئت بصرصور طائر على صدرها.
وفي التفاصيل، انتشر “فيديو” يظهر مراسلة تتحضر لبث مباشر عندما رأت الصرصور على فستانها، فما كان منها إلا أن صرخت هلعاً وأبعدته عنها باستخدام الميكروفون.
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