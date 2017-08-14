ورد الآن
الرئيسية » حكايات الناس, فيديو » فيديو .. مراسلة تتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشر على الهواء

فيديو .. مراسلة تتعرض لموقف محرج أثناء بث مباشر على الهواء

on August 14, 2017

تعرضت مراسلة أميركيّة لموقف محرج قبل ثوان من البث المباشر بعدما فوجئت بصرصور طائر على صدرها.

وفي التفاصيل، انتشر “فيديو” يظهر مراسلة تتحضر لبث مباشر عندما رأت الصرصور على فستانها، فما كان منها إلا أن صرخت هلعاً وأبعدته عنها باستخدام الميكروفون.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com