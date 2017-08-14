فيديو.. لحظة إصابة 21 طفلًا في سقوط لعبة هوائية on August 14, 2017



أصيب 21 طفلًا فلسطينيًا أمس الجمعة؛ إثر انحراف لعبة هوائية بملهى “سكاي لاند”، في ضاحية الريحان قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، السبت (12 أغسطس 2017)، إن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات أطفال في أحد ملاهي مدينة رام الله، وتم نقلت الإصابات للمستشفى الاستشاري العربي، والإصابات الأخرى نقلت بسيارات إسعاف خاصة.



وشكلت ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، لجنة تحقيق، بالتنسيق مع النيابة العامة، وأمرت على الفور بإغلاق موقع اللعبة ومحيطها، ومتابعة علاج المصابين.وقالت غنام، في بيان صحفي، “إن صحة وسلامة أبنائنا أولوية لنا، لا يمكن السماح بتعريضهم للخطر”، مشيرة إلى أن المحافظة وبالتنسيق مع كل جهات الاختصاص، ستقوم بإجراء التدابير اللازمة لعدم تكرار هذا الحدث المؤسف، و”سيحاسب كل مقصر في واجبه وعمله بهذا الإطار”.

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