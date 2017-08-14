سيارة “مجنونة” تقتل طفلا مغربيا بإيطاليا on August 14, 2017

لقي طفل مغربي مصرعه، مساء أمس الأحد، ببلدة فيرادا بمقاطعة ليغوريا في إيطاليا، وذلك بعدما دهسته سيارة كانت تسير بسرعة جنونية.

ولم تفلح تدخلات المسعفين في إنقاذ حياة الطفل علي (ح)، البالغ من العمر 11 سنة، ليتم نقل جثته إلى مستودع الأموات.

وتحلق مجموعة من الأشخاص حول والدي الطفل المغربي اللذين بقيا بالقرب من جثة ابنهما عندما فارق الحياة في مشهد مأساوي.

وقال أحد الشهود الذين حضروا الواقعة، لرجال الأمن إن السيارة التي كان يقودها شاب إيطالي رفقة زوجته، كانت تسير بسرعة جنونية.

وألقت الشرطة القبض على صاحب السيارة لإخضاعه للتحقيق بسبب هذا الحادث، الذي أثار استياء كبيراً وسط سكان بلدة فيرادا الذين يعرفون العائلة المغربية وصغيرها الذي يقاسم أبناءهم فصول المدرسة.

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