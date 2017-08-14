سعودي يقتل زوجته وابنيه بطريقة مروعة في جدة

قام مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنين من أبنائه طعنا داخل منزله في محافظة جدة.
وصرح الناطق الاعلامي للشرطة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغا بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٣٨ هـ مفاده قيام مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنان من ابنائه وذلك بطعنهم عدة طعنات داخل منزله.
واضاف أن جرى على الفور انتقال رجال الضبط الجنائي رفق الاعوان وعضو النيابة، إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثث المجني عليهم وقد فارقوا الحياة.
واوضح أنه تم حفظ جثامينهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الاولية، تمهيدا لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة.