سعودي يقتل زوجته وابنيه بطريقة مروعة في جدة on August 14, 2017

قام مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنين من أبنائه طعنا داخل منزله في محافظة جدة.

وصرح الناطق الاعلامي للشرطة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغا بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٣٨ هـ مفاده قيام مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنان من ابنائه وذلك بطعنهم عدة طعنات داخل منزله.

واضاف أن جرى على الفور انتقال رجال الضبط الجنائي رفق الاعوان وعضو النيابة، إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثث المجني عليهم وقد فارقوا الحياة.

واوضح أنه تم حفظ جثامينهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الاولية، تمهيدا لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة.

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