مسيحي يتزوج مسلمة بحجابها في كنيسة جنوب لبنان on August 11, 2017



نشرت وسائل إعلام صوراً لعقد قران شاب وفتاة في كنيسة بقرية تبنين جنوب لبنان، وذكرت أن الشاب يدعى “بطرس كتورة” (مسيحي) والفتاة تدعى “مروة فواز” (مسلمة شيعية)، والمثير في الأمر أن العقد ديني وليس مدنياً وذلك في سابقة لتسجيل زواج شريكين من طائفتين مختلفتين في لبنان.

صحيفة النهار قالت إن عقد القران تم بمواقفة “المرجع الديني للفتاة ومطرانية الروم الكاثوليك للشاب، وكتبا عقدهما قبل أيام لدى شيخ من الطائفة الشيعية قبل أن يكتباه في الكنيسة بحفل زفاف يراعي تقاليد الطائفتين! وعلقت الصحيفة بالقول إن الحادثة “ظاهرة تعد غريبة على المجتمع اللبناني، إلا انها تعطي درساً وعبرة في التسامح وانتصار الحب على العادات والتقاليد”.

الزواج بين شريكين من طائفتين مختلفتين أمر شائع في لبنان، البلد المحكوم بنظام المحاصصة الطائفية والذي ما زال يمنع تسجيل الزواج المدني، ما يدفع هؤلاء إلى السفر لأقرب بلد يسمح بإجراء عقد زواج مدني -غالباً قبرص- ثم تسجيله في القيود اللبنانية، وهو ما سيفعله بطرس ومروة، إلا أن الغريب في قصتهما أيضاً هو إقامة حفل الزفاف والعروس ترتدي حجابها!

من جانبه الوزير السابق ورئيس حزب التوحي العربي وئام وهاب نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال إن المشهد “يدعم العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في بلدة تبنين”، وأضاف: “اللافت في الأمر أن العروس المسلمة رغم أنها تتزوج من شاب مسيحي داخل جدران كنيسة وتتكلل بزواج ديني بمباركة قسيس الكنيسة إلا أنها حافظت على حجابها”.

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