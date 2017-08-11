اميركا: 85 ألف دولار تعويض لمسلمة أجبرت على خلع حجابها on August 11, 2017

اد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، بأنّ أمريكية مسلمة من أصول إفريقية تدعى « كيرستي باول »، تحصلت على مبلغ 85 ألف دولار كتعويض لها بعد أن أجبترها الشرطة على نزع حجابها أَثْناء توقيفها، في مدينة لونغ بيتش ضاحية لوس أنجليس.

وأوضح المجلس أنّ « كيرستي باول »، كانت قد رفعت قضية بعدما نزع رجال شرطة حجابها بالقوة وأجبرت على أن تمضي الليلة سافرة عندما كانت موقوفة أَثْناء جَمِيعَ الأجراءات روتينية للتدقيق في الهوية، مشيرا إلى أن الفتاة تصف التجربة على أنها سببت لها صدمة عميقة.

وصدر الحكم في إطار اتفاق ودّي ينص على دفع تعويضات قيمتها 85 ألف دولار، كذلك علي الصورة الأخري عَرَّفَت فِي غُضُونٌ قليل المنظمة إن بلدات أخرى في مناطق أورانغ وسان برناردينو ومحيط لوس أنجليس عدلت قوانينها لحماية الحق في ارتداء الحجاب أَثْناء الإيقاف.

ونقلت صحيفة « لوس أنجليس تايمز »، عن مونتي ماشيت، مساعد المدعي في لونغ بيتش، ٌولها إنّ شرطيات سيتولين الآن نزع حجاب أي معتقلة إذا كان ذلك ضروريا لأمن العنصر، وبدون وجود رجال شرطة أو معتقلين ذكور.

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