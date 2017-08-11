العثور على كعكة عمرها 106 أعوام on August 11, 2017

عثر علماء من نيوزيلندا على كعكة فواكه عمرها 106 أعوام في كوخ ناءٍ بالقارة القطبية الجنوبية .

وقال باحثون من صندوق التراث القطبي الجنوبي في مدينة كرايستشيرش، في بيان اليوم الخميس، إن الكعكة لا تزال ملفوفة بورق ومغطاه ببقايا إناء من الصلب المطلي بالقصدير .



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وقالت مديرة البرنامج ليزي ميك إن العثور على مثل هذه الكعكة المحفوظة تماما بين آخر بقايا آنية شديدة التآكل كان مفاجأة كبيرة ، وأضافت أنه رغم أن شكل ورائحة الكعكة تشير إلى أنها لا تزال صالحة للأكل، إلا أن مذاق حلوى عمرها قرن سيظل أمرا غامضا لأنه من غير الأخلاقي أن يقوم مستكشفون بتذوق ما يعثرون عليهمشيرة إلى أنه سيتم إعادتها مكانها وسيتاح لزوار الموقع رؤية الصندوق .ويعتقد فريقها أن الكعكة تعود للفريق الشمالي للمستكشف روبرت فالكون سكوت من عام 1911 .