مصرية عزباء تقيم حفل زفاف لنفسها.. والشارع المصري يتفاعل معها on August 10, 2017

كشفت إسراء الهجان، صاحبة فكرة الاحتفال بزفافها دون وجود عريس، والبالغة 27 عاماً، عن أنها تسير بمبدأ كافئ نفسك بنفسك بعد يوم إنجاز طويل، وتابعت: “أنا شفت أنى لم أكافئ نفسى منذ مدة طويلة فقررت أن أرتدى ملابس فرح من غير عريس.. ودى حاجة متغضبش ربنا ولا تؤذى أحد”.

وأضافت إسراء الهجان، خلال حوارها ببرنامج “آخر النهار”، الذى يقدمه الإعلامى محمد الدسوقى رشدى، عبر فضائية “النهار”، أن التجربة التى قامت بها فى شوارع محافظة الإسماعيلية أسعدتها كثيراً كما توقعت، وتابعت:”إحساس كنت عاوزة أجربه.. وفستان الفرح والميكب جانى مجانى من أصدقاء على الفيس”.



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ولفتت إسراء الهجان، إلى أن أسرتها رفضت الفكرة وعارضتها بشدة نظراً للأعراف الاجتماعية، وتابع: “أنا كل اللى يخصنى نفسى.. والفكرة جربتها لنفسى”.