فيديو.. إمرأة قعيدة تسير على قدميها عقب سحل شاحنة لها on August 9, 2017

بالفيديو.. إمرأة قعيدة تسير على قدميها عقب سحل شاحنة لها

أثارت امرأة ضجة بين رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، بعد استطاعتها السير بالرغم من جلوسها على كرسي متحرك.



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وظهرت المرأة بفيديو متداول وهى تهبط بمقعدها المتحرك من الحافلة بالمكسيك عندما أغلق الباب أوتوماتيكيا على مقعدها وبدأت الحافلة بالتحرك وسحبها معها لتصطدم بعمود حديدي سقطت أرضا ثم جاءت المفاجأة بسيرها على قدميها دون أي خدوش أو ألم في ساقيها وأخذت تجمع ممتلكاتها.علَّل البعض الأمر بأن المرأة ربما تعاني من أمراض داخلية تمنعها من السير لمسافات طويلة دون مقعدها.