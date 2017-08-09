عامل يقتل زوجته فى الشارع .. ويعترف: اكتشفت جوازها من اتنين غيرى on August 9, 2017

شهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة جريمة بشعة ، أثارت حالة من الذعر بين المواطنين والمارة، الذين فوجئوا بشخص يسدد عدة طعنات نافذة لسيدة، لتسقط غارقة فى دمائها، ويستدعى شهود العيان الشرطة والإسعاف لنقل السيدة للمستشفى بين الحياة والموت.

بدأ الأمر بتلقى رجال قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد باعتداء عامل على سيدة، مسددا لها طعنات نافذة فى أنحاء متفرقة من جسدها، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث لمكان الحادث، وتبين من التحريات أن خلافات زوجية هى السبب فى الحادث.



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تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم واقتياده لقسم شرطة عابدين للتحقيق معه، وبمناقشته اعترف أمام رجال المباحث بأن الضحية زوجته، وأنه على خلاف معها، وقد تغيبت عن منزلهما منذ فترة، مشيرا إلى اكتشافه زواجها من رجلين آخرين وهى فى عصمته، وما أثار حفيظته ودفعه للانتقام منها، فبحث عنها حتى علم بمكان تواجدها، وأحضر سكينا وعزم على تنفيذ جريمته، وفى أثناء سيرها بالشارع انهال عليها بطعناته ممزقا جسدها، قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه.