تونسي “عاكَسَ” مُغنيةً في قطار .. فماتَ ضرباً من أقاربها!! on August 9, 2017

قتل تونسيان رجلاً اتهمته مُغنيّة بمعاكستها بأحد القطارات في مدينة سوسة السياحية، قبل أن تتمكن فرقة الشرطة العدلية من القبض عليهما.

وفي التفاصيل، كانت المغنيّة تقوم بالغناء في القطار، وتعرضت إلى معاكسة من طرف كهل يبلغ من العمر 48 سنة، وعندها اتصلت بأحد أقربائها الذي كان يجلس بأحد المقاهي القريبة بصحبة أحد أصدقائه، وطلبت منه النجدة.

وحينها أسرع إليها الرجل مع صديقه، حتى لا يفلت الكهل المعاكس، وفعلًا، ما إن وصلا حتى انهال الثلاثة على الكهل ركلًا وضربًا بالعصا على رأسه، ما تسبب له في نزيف داخلي أدى إلى وفاته بذات المكان في الشارع.

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