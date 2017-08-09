الحيوانات والبشر يتقاتلون في الهند on August 9, 2017

تشير الأرقام الجديدة التي أصدرتها الحكومة الهندية إلى أن الفيلة المهددة بالانقراض والنمور تقتل شخصا واحدا يوميا في الهند، فيما يشير إلى تصاعد وتيرة الصراع بين الإنسان والحيوان على أماكن المعيشة.

وفي الوقت نفسه، تشير الأرقام إلى أن الإنسان في الهند يقوم أيضا بقتل نمر واحد كل يوم، فيما يشير إلى ضغط مواز من البشر على الحيوانات.

ففي العقود الأخيرة، تم تحويل مساحات شاسعة من الغابات إلى أماكن حضرية يعيش فيها البشر، ما دفع بالحيوانات إلى التواجد في مناطق سكن الإنسان.

ووفقا لوزارة البيئة الهندية، فقد قتل 1144 شخصا في هجمات قامت بها الحيوانات في أنحاء الهند خلال 1143 يوما، بين أبريل 2014 ومايو من العام الحالي.



التعليقات

ولا توجد أي مؤشرات تدعو إلى توقع حدوث انخفاض في هذه الأرقام في المستقبل القريب.كما صرحت وزارة البيئة بأن 345 نمرا و84 فيلا قد تم قتلها خلال نفس الفترة بهجمات من الصيادين البشر، حيث انه من المعروف أن استهداف الفيلة يتم للحصول على أنيابها التي تستخدم في أغراض شتى.وقد أكدت وزارة البيئة الهندية أن سبب هذه الأحداث هو زحف البشر بفعل التحضر على أماكن كانت متروكة لمعيشة الحيوانات.كما أشارت الأرقام إلى أن أعداد الأشخاص الذين قتلتهم الفيلة قد وصل إلى 1052 شخصا، بينما عدد الأشخاص الذين قتلتهم النمور قد وصل إلى 92. كما يلاحظ أن ولاية البنغال الغربية تستأثر بأكثر من ربع هذه الوفيات اى نحو 25%.