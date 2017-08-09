أم تقتل ابنها وتعترف بتفاصيل صادمة on August 9, 2017

لم تكن تعلم بائعة شاى، أن ضربها لطفلها البالغ من العمر5 سنوات، يؤدى إلى وفاته حيث ارتطمت رأسه بموقد حديدي ومات فى الحال، وفور اكتشافها وفاته استعانت بزوجها وألقوا جثة الطفل بإحدى الحدائق.

وردت معلومات، لمباحث قسم شرطة مصر القديمة، تفيد بالعثور على جثة طفل، ذكر “مجهول الهوية” يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات بإحدى الحدائق العامة بطريق كورنيش النيل.

وعلى الفور وضعت قوات الأمن خطة، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن والدة المجني عليه وراء إحداث إصابته ووفاته، وإلقاء الجثة بمكان العثور عليها بالاشتراك مع زوجها مصطفى.ع.س 29 سنة، سائق توك توك، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1329 لسنة 2010 الخليفة “سرقة وسائل نقل”، فتم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفت الأولى بارتكاب الواقعة وقررت بأن نجلها المتوفى طلب منها مصروف ورفضت فتعدى عليها بالسب الأمر الذي أثار حفيظتها فتعدت عليه بالضرب بالأيدي مما أدى لسقوطه أرضًا وارتطمت رأسه بموقد حديدي نتج عن ذلك فقدانه للوعى وحدوث إصابته فتوجهت به وبصحبتها زوجها “المتهم الثانى” لأحد المركز طبي، وحال علمهما بوفاته وخشية مساءلتهما قانونيًا قاما باستلام جثمانه “دون اتخاذ ثمة إجراءات” واستقلا سيارة أجرة مصطحبين جثة الطفل ثم تخلصا منها بمكان العثور, وفرا هاربين.

تحرر المحضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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