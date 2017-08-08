مفاجأة حول هوية الفتاة التي اغتصبها وابتزها أستاذ جامعي وصورها عارية on August 8, 2017

بدأت فضيحة الدكتور ياسين لاشين تظهر على الملأ، وقام النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديوهات وتسريبات صوتية للدكتور بجامعة القاهرة “ياسين لاشين” وهو يقوم بابتزاز فتاه وإملاءه إقراراً عليها تكتيبه هي بخط يدها، لنفي التهمة عنه، وبعد أن قام بإرغامها بالإكراه على التوقيع على الإقرار طالبها بخلع ملابسها كاملة، ولما رفضت الفتاة قام بالتطاول عليها وسبها، حتى خلعت ملابسها وهي مكرهة، ثم قام بتصويرها وتبرير ذلك، قائلاً لها “علشان لما اعوزك تيجيلي على طول”، وذلك بحسب الفيديو المتداول.

وقامت إحدى البرامج الفضائية بالأمس باستضافة الدكتور ياسين لاشين صاحب الفضيحة التي هزت جامعة القاهرة بنفي كل ما هو منسوب إليه، قائلاً أن هذه حملة مغرضة لتشويه سمعته وسوف تنتهي قريباً، وكشف الإعلامي معتز الدمرداش بالأمس خلال حلقته من برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور، أن جامعة القاهرة تقدمت ببلاغ رسمي ضد الدكتور ياسين لاشين إلى النيابة العامة من أجل التحقيق مع الأستاذ بكلية الإعلام، وأشار الدمرداش إلى أنه حال ثبوت التهمة فإن مصيره سيكون المؤبد.

ومن ناحية أخرى قال الصحفي باليوم السابع إبراهيم الديب ي اتصال له مع الدمرداش أن واقعة التحرش والاغتصاب بالطالبات ليست الأولى، وهناك الكثير من الأساتذة يقومون بفعل نفس الأمر وابتزاز الطلاب واستغلال مناصبهم، وأضاف الديب في مفاجأة حول الفتاة صاحبة واقعة التحرش قائلاً، أن الفتاه صاحبة الفيديو المسرب ليست مدرجة في سجلات القيد بكلية الإعلام، وذلك وفقًا للتصريحات عميدة الكلية جيهان يسري.

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