فيديو… أكثر من 6 ملايين مُشاهدة لرد فعل فتاة بعد معرفتها بثراء شاب مُقعد! on August 8, 2017

حظي مقلب نشره موقع “برايت سايد”، نفذه شاب في فتاة لاختبار انجذابها لشاب مقعد وبعد معرفتها بأنه ثري، أكثر من 6 ملايين مشاهدة على “فيسبوك”.

وحاول الشاب الجالس على مقعد متحرك أن يحصل على رقم الفتاة التي ادعت أنها مرتبطة، ثم سمعته يتحدث مع سائقه ليأتي ويقله إلى طائرته الهليكوبتر وعندما حاول التحدث إليها مرة أخرى وافقت وبدأت تسأله عن مجال عمله، وازدادت استجابتها له عندما علمت أنه يعمل بالمقاعد المتحركة وجالس على أحدهم لاختباره.وفاجأ الشاب الفتاة برفضه أن تركب بصحبته بعد أن كشف أمرها.

التعليقات