ترامب يقتحم حفل زفاف خلال قضاء عطلته on August 8, 2017

اقتحم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حفل زفاف أثناء قضاء أول يوم من عطلته التي تمتد لـ 17 يوما أثناء تواجده بنادي الجولف نيوجيرسي، حيث قفز ترامب من عربة الجولف ليلقي التحية على الحضور في حفل زفاف أقيم في نادي الجولف الوطني في ادمنستر أمس السبت، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل”.

وفيما كان الرئيس الأمريكي يرتدي كاب أحمر وملابس غير رسمية وسط مجموعة من أصدقائه الذي رافقه داخل النادي، سأل الحضور عن العروسين ليهنئهما بزفافهما، فيما التقط الضيوف مجموعة من الصور لنشرها على موقع الصور الشهير إنستجرام، معلقين أنه “أقل برتقالا مما كان متوقعا”.



التعليقات

وأفادت الصحيف البريطانية أن ترامب كان يبدو في مزاج جيد في اليوم الأول من عطلته على الرغم من الانتقاد الموجهة إليه لطول العطلة التي يقضيا، غير أن ترامب يصر على أن وقته الذي يقضيه في النادي ليس عطلة وإنما رحلة عمل، حيث يقيم الاجتماعات ومكالمات في فترة العطلة.