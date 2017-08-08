النحل يغزو حفلاً موسيقياً ويرعب الحاضرين on August 8, 2017

ذكرت وسائل إعلام أميركية محلية أن حفلاً موسيقياً لفرقة ماتشبوكس توينتي في تاكسون تأجل الخميس، بسبب سرب من النحل.

وتم استقدام متخصصين في إبادة الحشرات إلى كازينو ديل سول لمواجهة ما قدره السكان المحليون بآلاف من النحل.



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وأظهرت لقطات فيديو من المكان ما بدا مثل دوامات من الحطام والدخان الأسود بالقرب من المسرح.وقضى المختصون ساعة في تطهير المكان من النحل