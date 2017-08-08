أغرب قضايا المحاكم بين الأزواج.. أحدهم قاضى زوجته بسبب حمار on August 8, 2017

تشهد أروقة المحاكم يوميا آلاف القضايا من قتل وسرقة واعتداءات والتي تثير الفزع في قلوب الكثيرين، إلا أن قضايا الأسرة تبقى الأكثر تداولا ومنها ما هو غريب ومثير للضحك بما يحمله من مواقف طريفة.

في السطور التالية نستعرض أطرف قضايا العلاقات الزوجية التي وجدت طريقها إلى المحاكم:

-حمار يتسبب في خلاف بين مصري وزوجته

لجأ زوج مصري إلى إقامة دعوى قضائية ضد زوجته لإقدام ابنها من زوجها السابق على ضرب حماره الذي طالما أحبه واعتني به، حيث حذر الزوج زوجته ونبهها إلى ضرورة إبعاد ابنها عن حماره الذي تحمل معه تقلبات الحياة، إلا أن الزوجة لم تسمع لزوجها وتركت ابنها يضرب الحمار ويزهق حياته، ليوم الزوج بمقاضاتها جراء ذلك.

-الهاتف يشعل الخلاف بين شابا وخطيبته

رفع شاب أمريكي يدعى براندون فيزمار دعوى قضائية ضد خطيبته التي دعاها للخروج معه في موعد والذهاب إلى لسينما سويا، إلا أن الخطيبة ظلت طيلة اليوم مشغولة بالنظر في هاتفها، وأفسدت عليه ليلته فما كان منه سوى مقاضاتها ومطالبتها بثمن تذكرتي السينما.

-الكلية والسيارة

ومن القضايا الغريبة التي نوقشت في المحاكم تلك التي رفعتها زوجة مصرية ضد زوجها الذي حاول إجبارها على بيع كليتها من أجل شراء السيارة التي أحبها.

-هشم رأسها بالمطرقة بسبب تأخر العشاء

أقدمت زوجة باكستانية تقيم في بريطانيا إلى رفع دعوى قضائية ضد زوجها الذي اعتاد توبيخها والاعتداء عليها نتيجة تأثير المخدرات عليه، حتى جاء اليوم الموعود الذي تأخرت فيه على إعداد العشاء، فسولت له نفسه تهشيم رأسها بالمطرقة معاقبة لها لتصاب بنزيف حاد تدخله على إثره إلى المستشفى التي خرجت منه وهي مقررة مقاضاته والانتقام منه.

– العسل والجبن يشعلا الخلاف بين مصري وزوجته

فوجئت زوجة مصرية بأن زوجها الذي تحملت معه الشقاء لسنوات طويلة لم تتناول بها سوى الجبن القديم والعسل الأسود من أصحاب الملايين، فما كان منها سوى أن طلبت منه تحسين حياتها هي وأبنائها وتعويضهم عن كل شيء حرموا منه بسبب بخله إلا أنه رفض ذلك، فما كان منها سوى مقاضاته ورفع دعوى خلع ضده.



– اللحية والشارب

أشعلت لحية شاب وشاربه حربا قضائية بين رجل مصري وزوجته التي لا تطيق رؤيته بهما، إلا أنه دائما ما كان يرفض التخلص منهما عندا بها، فما كان منها سوى أن تواجه عناده هذا برفع دعوى خلع ضده.

-كريم الشعر

أقامت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها لرفضه وضع كريم تصفيف الشعر أثناء العلاقة الحميمة بينهما، الأمر الذي يجعلها لا تراه جذابا لها، وبالتالي قررت انهاء حياتها الزوجية معه.

-أحمد مكي يشعل الخلاف بين زوجين

أشعل الفنان المصري أحمد مكي الخلاف بين زوجين بسبب شعره، حيث أن الزوج يحب تقليد الموضة واتباع كل شيء جديد، ومن بين تلك الأشياء شعر الفنان أحمد مكي، والذي أزعج الزوجة حيث أنه زوجها قام بعمل نفس قصة الشعر ولكنه لا يقوم بتنظيفه، مما جعل شعره مسكنا للحشرات لتكرهه زوجته وتقرر رفع دعوى قضائية لإنهاء زواجها منه.

-معجون الأسنان

لن يمكنك أن تتمالك نفسك من الضحك عندما تقرأ عن سبب خلع هذه الزوجة الكويتية لزوجها، والذي يتمثل في ضغطه على عبوة معجون الأسنان من المنتصف بدلا من الضغط عند نهايتها.

-تحديد موعد الخطبة

ومن القضايا الطريفة التي وصلت إلى المحكمة تلك التي رفعتها فتاة سعودية ضد خطيبها الذي شعرت أنه لا يرغب في إتمام زواجه منها، فقامت بمقاضاته وطالبت المحكمة بإجباره على تحديد موعد للزواج.

-الحمص

ولعل من أطرف القضايا تلك التي رفعتها زوجة كويتية ضد زوجها، حيث لجأت لإقامة دعوى خلع ضده لإدامته على تناول الحمص بقطع الخبز وإمساكه بيده بدلا من الشوكة.

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