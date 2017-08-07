فيديو.. اعترفت له أنها كانت رجلاً، فماذا كانت ردة فعله؟ on August 7, 2017

في جريمة قتل بشعة قام بحار سابق بطعن امرأة 119 طعنة حتي الموت داخل فندق فى ولاية ميسيسبي الأمريكية، وذلك بعد أن اعترفت له المرأة التي كان يريد الأرتباط بها ، أنها متحولة جنسياً وأنها ولدت رجلاً.

وطبقا لموقع صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية فقد جن جنون البحار السابق الذي يدعى «هيكيرسون» وقام بطعنها 119 طعنة بواسطة «كاتر» حاد، وقد تم اعتقال المتهم فى قاعدة «كيسلر» الجوية بولاية ميسيسبي بعد يومين من مقتل صديقته التي تدعي «دي» وتعمل ممرضة بعد أن عثر على جثتها داخل غرفة فندق «بيست ويسترن».

وقد اعترف المتهم أمام المحكمة أنه أقام علاقة حميمية مع المرأة بعد أن تعرف عليها لمدة شهرين عبر شبكة الأنترنت وسقط فى حبها، واعترف بقتلها، وقال أنه جن جنونه وأصابه الغضب بعد أن مارس الجنس معها ثم كشفت له أنها ولدت رجلاً.

وقدم الرجل اعتذاره لأسرته، وقال « أعتذر لعائلتي، وكان من المحتمل أن يواجه «هيكيرسون» عقوبة الإعدام إذا ما تمت محاكمته بتهمة القتل العمد، ولكن حكم عليه بالسجن 40 عاماً.

وقالت شقيقة الضحية أمام المحكمة أنها لم تكن توافق على أسلوب حياة شقيقها، وأستطيع أن أتفهم ما يقوله المتهم جيداً وسبب غضبه، ولكنني «فقدت شقيقي».



التعليقات