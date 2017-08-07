بثياب مثيرة مذيعة في البي بي سي تثير الجدل أثناء تقديمها بطولة العالم للسباحة on August 7, 2017

أثارت المذيعة الإنجليزية الشهيرة «هيلين يكيلتون»، 34 عامًا، الجدل خلال الأيام الماضية؛ وذلك لظهورها بفستان مثير، واستخدامها حركات غير لائقة على الشاشة أثناء تغطيتها لبطولة العالم للسباحة المقامة في بودابست بالمجر.

وطبقًا لموقع «ديلي ميرور»، فقد ظهرت المذيعة الشقراء المثيرة للجدل دائمًا على قناة «BBC»، وهي ترتدي فستانًا أبيض مثيرًا، أثناء لقائها مع عدد من الضيوف خلال مسابقات بطولة العالم للسباحة.

حيث استخدمت المذيعة الشقراء، التي تتمتع بشعبية كبيرة، إيحاءات للجمهور، وحركات في غير موضوعها، الأمر الذي أثار الجدل، وأصبحت حديث الإعلام البريطاني، ولا تعد تلك المرة الأولى التي تعتمد فيها «هيلين» على الإثارة لجذب الأنظار، فهي دائمًا ما تتعمد ارتداء الملابس العارية المثيرة على الشاشة لجذب الانتباه.

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