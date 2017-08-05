شخص يغتصب ابنة زوجته والأم تسممها خوفا من الفضيحة فى مصر on August 5, 2017

كشفت نيابة عين شمس ملابسات واقعة مقتل طفلة 14 سنة وادعاء والدتها وزوج أمها بأن الوفاة طبيعية.

تفاصيل الجريمة كشفتها تحقيقات المستشار أحمد مصطفى مدير نيابة عين شمس بسكرتارية سيد طلعت عندما أمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة ، وادعت والدتها وزوج أمها أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية، لبيان سبب الوفاة حتى جاء تقرير الطب الشرعى بعد التشريح بأن الوفاة نتيجة تسمم ووجود شبهة جنائية.

استدعت نيابة عين شمس خال المجنى عليها باعتباره المبلغ عن الواقعة وبمناقشته أكد أن شقيق المجنى عليها يعرف الحقيقة لكنه خائف من أمه، لتأمر النيابة باستدعاء شقيق المجنى عليه، الذى أكد أنه سمع زوج أمه يتحدث لها فى شقتهم بمنطقة عين شمس بضرورة التخلص من شقيقته الطفلة خوفا من افتضاح أمره بوضع السم لها فى العصير.



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وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى جنسيا على ابنة زوجته واغتصبها كرها عنها وأن أمها كانت تعلم بالواقعة، وعندما هددت الطفلة المجنى عليها زوج أمها بافتضاح أمره والإبلاغ عن اعتدائه، قرر قتلها بمساعدة أمها ثم الادعاء بأن الوفاة طبيعية.وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين اتفقا على التخلص من المجنى عليها بوضع السم لها فى العصير، حيث أحضرت المتهمة كوب عصير ووضعت سم فئران لها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ليتم القبض على المتهمة وزوجها، وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.اعترفت المتهمة فى التحقيقات بأن زوجها اتفق معها على ضرورة التخلص من ابنتها خوفا من افتضاح أمره بعدما تعدى عليها جنسيا دون علمها، ووضع السم لها فى العصير واتفق معها على الادعاء بأن وفاة ابنتها طبيعية ولا تتهم أحدا.