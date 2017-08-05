بولندي اختطف عارضة أزياء بريطانية ليبيعها في مزاد جنسي على الانترنت on August 5, 2017

ستة أيام مرّت وكأنها دهر على عارضة أزياء بريطانية اختُطفت قرب محطة القطارات الرئيسية في مدينة ميلانو الإيطالية بغرض بيعها في مزاد لصالح المواقع الإباحية على الانترنت.

ولحسن حظ الفتاة البالغة من العمر 20 عاما، فقد نجحت الشرطة الإيطالية في تحرير المسكينة يوم 17 يوليو تموز الماضي بعد ستة أيام من الاختطاف الذي تعود وقائعه الى الحادي عشر من نفس الشهر.

أحد المشتبه بهم الذي أُلقي عليه القبض، يدعى لوكاش باول هيربا وهو بولندي الجنسية مقيم في بريطانيا ويبلغ من العمر 30 عاما حيث تلقى عرضا سخيّا بدأ ب 300 ألف يورو كمبلغ أوّلي يتم دفعه بعملة البيت كوين الافتراضية.

وعن ظروف الاختطاف، قالت الشرطة إن الضحية وصلت مدينة ميلانو قبل الجريمة بيوم واحد للخضوع لجلسة تصوير برفقة مصوّر يعمل لحسابه الخاص.

وأثناء وجودها في استوديو تم استئجاره غير بعيد عن محطة القطارات الرئيسية في العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، هجم على المكان شخصان اثنان قاما بإعطاء الفتاة مادّة مخدّرة قبل تجريدها من ملابسها.

كما تم تقييد الضحية من يديها وقدميها ثم وضعُها في كيس ونقلها إلى محلّ مهجور في ضواحي المدينة ومنه الى غرفة معزولة في أحد الشاليهات بمنطقة جبلية تقع على الحدود مع فرنسا.

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